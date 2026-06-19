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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Streifenwagen - Frau verletzt

Lippstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizei-Streifenwagens wurde am Donnerstagnachmittag (18. Juni) eine 25-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Der Streifenwagen fuhr kurz nach 14 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Bökenförder Straße und wollte an der Kreuzung am Wasserturm nach links auf die B55 in Richtung Rixbeck abbiegen. Während der Streifenwagen vorsichtig in den Kreuzungsbereich fuhr, kam es zur Kollision mit dem Kia Picanto einer 25-jährigen Frau aus Erwitte, die auf der B55 in Richtung Erwitte fuhr. Nach der Kollision stieß das Auto gegen einen Ampelmast.

Die Fahrerin des Picanto erlitt bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Polizeibeamtinnen im Streifenwagen blieben unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu größeren Verkehrsbeeinträchtigung im Bereich der Kreuzung. Der Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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