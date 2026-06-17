POL-SO: Geschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall auf Parplatz gesucht
Lippstadt (ots)
Am 16.06.26 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Deutschen Bank am Klusetor in Lippstadt. Ein Soester PKW-Fahrer vermutet, dort beim Ausparken einen geparkten weißen SUV touchiert zu haben. Den Schaden bemerkte er erst, als er wieder zuhause angekommen war und meldete sich daraufhin bei der Polizei. Der weiße SUV befand sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Parkplatz. Das Verkehrskommissariat Lippstadt sucht nun nach dem beschädigten Fahrzeug. Der Halter des PKWs wird gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
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