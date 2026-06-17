Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz in Soest: Polizei zeigt Präsenz und ahndet zahlreiche Verkehrsverstöße

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Dienstag (16.06.2026) einen Schwerpunkteinsatz im Soester Stadtgebiet durch.

Im Fokus standen dabei der Bahnhof Soest mit Vorplatz und angrenzenden Grünanlagen, der Petrikirchhof, die Fußgängerzone mit den dazugehörigen Geschäften und Drogeriemärkten sowie die Parkanlagen im Stadtgebiet.

Ziel der Schwerpunkteinsätze ist die Bekämpfung der Straßenkriminalität und die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fuhren den Bahnhof und die Innenstadt wiederholt gezielt an und führten insgesamt 14 Personenkontrollen durch.

Darüber hinaus wurden bei Verkehrskontrollen am Riga-Ring insgesamt 31 Fahrzeuge kontrolliert. Die Einsatzkräfte erhoben elf Verwarngelder und fertigten zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Besonders auffällig war dabei, dass in sämtlichen zehn Fällen Verkehrsteilnehmer während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer zählt nach wie vor zu den häufigsten Ablenkungsursachen im Straßenverkehr und kann schwerwiegende Folgen haben. Aus diesem Grund führten die eingesetzten Beamten zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche und sensibilisierten die Verkehrsteilnehmer insbesondere für die Gefahren von Ablenkung, überhöhter Geschwindigkeit und allgemeiner Regelmissachtung.

Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes wurde zudem gegen 14:20 Uhr ein minderjähriger Tatverdächtiger bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft der Soester Innenstadt beobachtet. Der Jugendliche flüchtete zunächst, konnte jedoch durch einen zufällig privat anwesenden Polizeibeamten angetroffen und gestellt werden. Der Minderjährige räumte die Tat ein und wurde anschließend seiner Wohngruppe übergeben.

In zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern wurde erneut deutlich, welche hohe Bedeutung die sichtbare polizeiliche Präsenz für das subjektive Sicherheitsgefühl hat. Die Polizei wird ihre Schwerpunkteinsätze auch künftig fortsetzen.

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