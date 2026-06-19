POL-SO: Kabeldiebstahl auf Baustelle
Möhnesee (ots)
Auf einer Baustelle in Möhnesee-Günne kam es zwischen Mittwoch (17. Juni), 17 Uhr, und Donnerstag (18. Juni), 9 Uhr, zu einem Kabeldiebstahl.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem im Bau befindlichen Erweiterungsbau an der Brüningser Straße und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Kilometer Kupferkabel, die einen geschätzten Wert im niedrigen vierstelligen Bereich haben.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
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