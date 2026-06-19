POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 16.06.2026 nach vermisster 12jähriger

Lippstadt (ots) - Am 16.06.26 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Deutschen Bank am Klusetor in Lippstadt. Ein Soester PKW-Fahrer vermutet, dort beim Ausparken einen geparkten weißen SUV touchiert zu haben. Den Schaden bemerkte er erst, als er wieder zuhause angekommen war und meldete sich daraufhin bei der Polizei. ...

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