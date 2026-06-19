POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 16.06.2026 nach vermisster 12jähriger
Soest (ots)
Die vermisste 12jährige Sina S. aus Soest wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. (ko)
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