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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 16.06.2026 nach vermisster 12jähriger

Soest (ots)

Die vermisste 12jährige Sina S. aus Soest wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medien werden gebeten, das zur Verfügung gestellte Lichtbild zu löschen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. (ko)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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