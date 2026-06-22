Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendlicher wirft gefüllten Plastikbeutel von Brücke - Radfahrerin verletzt

Geseke (ots)

Weil ein bislang unbekannter Jugendlicher einen mit Flüssigkeit gefüllten Plastiksack von einer Brücke warf, stürzte am Freitagabend (19. Juni) in Geseke eine 51-jährige Radfahrerin und verletzte sich.

Die Frau aus Geseke fuhr nach eigenen Angaben kurz vor 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Uekernstraße. Auf der dortigen Fußgängerbrücke habe zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Jugendlicher gestanden, der einen gelben Plastikbeutel fallen gelassen habe. Um nicht von dem Beutel getroffen zu werden, habe sie stark gebremst und sei dadurch gestürzt. Die 51-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Der Plastikbeutel war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Gemisch aus Wasser und gelber Farbe gefüllt. Den Jugendlichen beschrieb die Frau folgendermaßen:

- 15 bis 16 Jahre alt - korpulente Statur - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Haare - weißes T-Shirt - sprach akzentfreies Deutsch

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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