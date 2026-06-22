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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer bei Alleinunfall auf der Arnsberger Straße schwer verletzt

Soest (ots)

Am Samstagabend, 20. Juni 2026, kam es gegen 21:38 Uhr auf der Arnsberger Straße in Soest zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr mit seinem Krad die Bundesstraße 229 in Fahrtrichtung stadtauswärts. Nach bisherigen Erkenntnissen wechselte er wiederholt die Fahrstreifen und fuhr dabei "im Slalom".

Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Motorradfahrer erlitt mehrere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Soester Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann außer seinem Helm keine weitere Schutzkleidung.

Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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