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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Möhnesee

Möhnesee (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest führte am Samstag, 21. Juni 2026, gezielte Geschwindigkeits- und technische Kontrollen bei Kradfahrern sowie anderen Verkehrsteilnehmern im Bereich des Möhnesees durch.

Im Rahmen des Einsatzes wurden insgesamt 66 Verkehrsverstöße festgestellt. Die Einsatzkräfte ahndeten 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen sowie 43 Verwarngelder aufgrund überhöhter Geschwindigkeit.

Darüber hinaus wurden eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie eine weitere Anzeige aufgrund einer abgelaufenen Hauptuntersuchung an einem Krad gefertigt.

Zusätzlich wurden acht Verwarnungen wegen Abbiegeverstößen und zwei weitere Verwarnungen aufgrund sonstiger Verkehrsverstöße ausgesprochen.

Von den insgesamt festgestellten Verstößen entfielen neun auf Kradfahrer.

Die Polizei wird auch künftig Kontrollen am Möhnesee durchführen. Ziel bleibt es, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und insbesondere Geschwindigkeitsverstöße konsequent zu ahnden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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