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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit: Zahlreiche Verstöße geahndet und Haftbefehl vollstreckt

Werl (ots)

Am Montag (22. Juni 2026) führten Einsatzkräfte der der Polizeiwache Werl mit dem Verkehrsdienst Soest einen Schwerpunkteinsatz durch.

Das primäre Ziel des Einsatzes war die konsequente Bekämpfung der Hauptunfallursachen.

Im Verlauf des Einsatztages wurden rund 200 Fahrzeuge angehalten und die jeweiligen Fahrzeugführer einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen - insbesondere mit Blick auf deren Fahrtüchtigkeit.

Erfreulich: Alle vor Ort durchgeführten Alkohol- und Drogentests verliefen negativ.

Dennoch dokumentierten die Beamten an den wechselnden Kontrollstellen eine Vielzahl von Verkehrsverstößen. Die Hauptkontrollpunkte befanden sich an der Wickeder Straße sowie an der Werler Straße im Ortsteil Hilbeck. Letztere Stelle war aufgrund von Bürgerbeschwerden gezielt ausgewählt worden. Die dortigen Kontrollmaßnahmen stießen bei den Anwohnern auf eine sehr positive Resonanz.

Neben den Standkontrollen wurden an verschiedenen Örtlichkeiten sowie in der Werler Fußgängerzone Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Während in der Fußgängerzone Verstöße geahndet wurden, blieben die Messungen an den anderen mobilen Kontrollstellen ohne Feststellungen.

Die Bilanz des Schwerpunkteinsatzes im Detail:

   - 1x Vollstreckung eines Haftbefehls (Die Person konnte vor Ort 
     festgenommen werden)
   - 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis (Ein entsprechendes Strafverfahren 
     wurde eingeleitet)
   - 12x Unerlaubte Nutzung elektronischer Geräte (Verstöße gegen das
     "Handyverbot")
   - 4x Verstoß gegen die Gurtpflicht
   - 14x Geschwindigkeitsüberschreitungen
   - 3x Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz
   - 1x Überladung um 25 % (Ein Fahrzeug war um 1.000 kg überladen; 
     die Weiterfahrt wurde untersagt)
   - 16x Sonstige Verstöße (u. a. Ordnungswidrigkeitenverfahren und 
     Verwarngelder)

Die Polizei Soest betont, dass solche Kontrollen auch in Zukunft unangekündigt fortgesetzt werden, um das Bewusstsein für die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu stärken und schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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