Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Reifenlagerhalle eines Autohauses - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 22.06.26, 18:00 Uhr - 23.06.26, 08:30 Uhr in die Reifenlagerhalle eines Autohauses an der Unionstraße eingebrochen.

Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 08:45 Uhr festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle auf dem Gelände des Autohauses.

Hierzu wurde offenbar eine Außenwand aus Blech an der nördlichen Gebäudeseite beschädigt. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter vermutlich in das Gebäude. Für das Verlassen der Halle wurde nach derzeitigen Erkenntnissen das Rolltor genutzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Unionstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Dienststelle zu melden.

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