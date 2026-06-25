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POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Möhnesee

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 40-jährigen Mann aus Möhnesee
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Möhnesee (ots)

Die Polizei sucht momentan nach dem 40-jährigen Simon Pascal K. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts und befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Eigengefährdung der Person kann nicht ausgeschlossen werden. Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr hat er seine Wohnanschrift mit einem schwarzen Pkw, KIA mit Soester Kennzeichen in unbekannte Richtung verlassen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 40 Jahre alt
   - 190 cm groß
   - kräftige Statur
   - bekleidet mit einer kurzen Hose und einem hellblauen T-Shirt

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Simon Pascal K. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer den Vermissten oder dessen Pkw sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Auch vergangene Sichtungen können der Polizei helfen, den möglichen Aufenthaltsbereich des Vermissten einzugrenzen. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. (as)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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