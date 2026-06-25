Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter folgt Mann in seine Wohnung und raubt Geld

Soest (ots)

Ein Ehepaar aus Soest wurde am Mittwochvormittag (24. Juni) Opfer eines räuberischen Diebstahls.

Nachdem der Ehemann gegen 10:30 Uhr bei der Sparkasse an der Marktstraße in Soest Geld abgehoben hatte und gegen 11:20 Uhr zur eigenen Wohnung in der Meister-Conrad-Straße zurückgekehrt war, sei ihm ein bislang unbekannter Mann in die Wohnung gefolgt. Dieser habe sich als Pfleger ausgegeben und und den Eheleuten Schmuck zum Kauf angeboten, den er in einem Rucksack gehabt hätte.

Das Ehepaar habe einen Kauf abgelehnt, woraufhin der Unbekannte die Herausgabe von Geld gefordert habe. Danach habe er in das Portemonnaie des Ehemanns gegriffen, das dieser in der Hand gehalten habe, und 300 Euro Bargeld entnommen. Die Ehefrau habe ihm das Geld zunächst wieder entrissen, doch dieser habe es im Anschluss erneut an sich genommen und sei mit einem schwarzen E-Bike geflüchtet.

Die Eheleute beschrieben den Täter folgendermaßen: - 30 bis 40 Jahre alt - 1,60 bis 1,70 Meter groß - europäisches Erscheinungsbild - kurze, blonde Haare - kurzer, heller Bart

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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