Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erst Freundin, dann Lebensgefährte - Zwei Trunkenheitsfahrten innerhalb kurzer Zeit

Soest (ots)

Am Donnerstagabend (11. Juni) stellte die Polizei in Soest innerhalb kurzer Zeit zwei alkoholisierte Fahrzeugführer desselben Fahrzeugs fest.

Gegen 21:50 Uhr gingen bei der Polizei Hinweise auf einen Pkw ein, der auf der Werler Landstraße in Schlangenlinien unterwegs sein soll.

Einsatzkräfte trafen das Fahrzeug wenig später im Bereich eines Schnellrestaurants an der Werler Landstraße an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass eine 32-jährige Frau aus Hagen den Pkw führt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten ihren Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Das Fahrzeug wurde an der Kontrollörtlichkeit abgestellt. Der spätere Beschuldigte blieb mit dem Fahrzeug an der Kontrollörtlichkeit zurück.

Nur kurze Zeit später wurde die Polizei erneut zu demselben Fahrzeug gerufen. Gegen 22:15 Uhr meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Werler Landstraße. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 35-jähriger Hagener, der zuvor als Beifahrer bei der Kontrolle seiner Lebensgefährtin angetroffen worden war, mit dem abgestellten Fahrzeug losgefahren.

Zeugen beobachteten, wie der Mann auf dem Parkplatz zunächst gegen eine Gebäudewand und anschließend gegen einen geparkten Pkw fuhr. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, saß der 35-Jährige auf dem Fahrersitz des beschädigten Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ebenfalls fast 1,5 Promille.

Der Mann bestritt zunächst, selbst gefahren zu sein, und behauptete, eine unbekannte Person habe das Fahrzeug geführt und den Unfall verursacht. Zeugenaussagen sowie Videoaufnahmen widersprachen dieser Darstellung jedoch deutlich.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 35-Jährige den Pkw selbst geführt und den Verkehrsunfall verursacht hat.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell