Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Untersuchungshaft

Soest (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Soest und der Staatsanwaltschaft Arnsberg:

Bereits in der Nacht zum 5. Juni 2026 kam es im Bereich des Brüdertors in Soest zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt. Die Veröffentlichung des Sachverhalts erfolgt erst jetzt, da zunächst umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten und eine frühere Veröffentlichung den Ermittlungserfolg gefährdet hätte.

Gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei durch eine Zeugin verständigt, die den Eindruck gewonnen hatte, dass eine Frau von einem Mann bedrängt werde. Die Zeugin war zuvor von der Frau gebeten worden, die Polizei zu verständigen. Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später im Bereich des Brüdertors auf die Beteiligten und leiteten umgehend polizeiliche Maßnahmen ein.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein 36-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Frau vorgenommen hat. Die beiden hatten sich kurz zuvor in der Innenstadt kennengelernt.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern an.

Zum Schutz der Geschädigten und ihrer Persönlichkeitsrechte werden bis auf Weiteres keine weiteren Angaben zu der Person der Geschädigten oder dem Tatgeschehen gemacht.

Da zum Tatzeitpunkt mehrere Passanten am Tatort vorbeigegangen sind die die Situation vermutlich falsch eingeschätzt haben, bittet die Polizei um weitere Zeugen die etwas zum Vorfall sagen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

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