PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Untersuchungshaft

Soest (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Soest und der Staatsanwaltschaft Arnsberg:

Bereits in der Nacht zum 5. Juni 2026 kam es im Bereich des Brüdertors in Soest zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt. Die Veröffentlichung des Sachverhalts erfolgt erst jetzt, da zunächst umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden mussten und eine frühere Veröffentlichung den Ermittlungserfolg gefährdet hätte.

Gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei durch eine Zeugin verständigt, die den Eindruck gewonnen hatte, dass eine Frau von einem Mann bedrängt werde. Die Zeugin war zuvor von der Frau gebeten worden, die Polizei zu verständigen. Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später im Bereich des Brüdertors auf die Beteiligten und leiteten umgehend polizeiliche Maßnahmen ein.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein 36-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Frau vorgenommen hat. Die beiden hatten sich kurz zuvor in der Innenstadt kennengelernt.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensicherung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat dauern an.

Zum Schutz der Geschädigten und ihrer Persönlichkeitsrechte werden bis auf Weiteres keine weiteren Angaben zu der Person der Geschädigten oder dem Tatgeschehen gemacht.

Da zum Tatzeitpunkt mehrere Passanten am Tatort vorbeigegangen sind die die Situation vermutlich falsch eingeschätzt haben, bittet die Polizei um weitere Zeugen die etwas zum Vorfall sagen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 08:18

    POL-SO: Diebstahl von Geländewagen zur Mittagszeit

    Soest (ots) - Am 09.06.26 kam es gegen 11:45 Uhr zum Diebstahl eines Firmenwagens im Thomas-Borchwede-Weg in Soest. Das Fahrzeug - ein grauer Toyota Land Cruiser mit Kennzeichen aus Münster - stand auf einem angrenzenden Parkstreifen des Firmengeländes und war plötzlich verschwunden. Die Umstände des Diebstahls sind bislang völlig unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Der Neuwert des zwei Jahre alten Fahrzeugs ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 07:48

    POL-SO: Einbrecher verwüstet Floristikgeschäft

    Lippstadt (ots) - Ein Floristikgeschäft in der Straße "Klusetor" in Lippstadt war in der Nacht zu Dienstag (9. Juni) das Ziel eines Einbrechers. Wie auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung zu erkennen ist, verschaffte sich der bislang unbekannte Mann gegen 0:40 Uhr über eine seitliche Fensterfront Zugang zu dem Ladenlokal. Im Inneren randalierte er und zerstörte unter anderem mehrere Vasen. Gestohlen wurde nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren