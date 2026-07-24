Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec-Fahrer bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Donnerstagabend (23. Juli) wurde ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem sogenannten Dooring-Unfall auf der Taunusstraße im Niederkasseler Ortsteil Mondorf leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Niederkasseler gegen 20:30 Uhr mit seinem Pedelec die Taunusstraße aus Richtung Laurentiusstraße kommend in Fahrtrichtung Wiedstraße. Zeitgleich stellte eine 24-jährige Niederkasselerin ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand ab. Als die Frau die Fahrertür öffnete, befand sich der Pedelec-Fahrer bereits auf Höhe des Pkw. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und prallte gegen die geöffnete Fahrertür. Anschließend stürzte der Mann auf die Fahrbahn.

Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte er ab und kündigte an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. An dem Pedelec und dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegen die 24-jährige Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren sogenannter Dooring-Unfälle hin. Deren Folgen können insbesondere für Radfahrende schwerwiegend sein. Nicht nur die Fahrer-, sondern auch die Beifahrertür kann beim unachtsamen Öffnen zur Gefahr werden. Zur Vermeidung solcher Unfälle empfiehlt die Polizei den sogenannten "Holländischen Griff". Dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand oder die Beifahrertür mit der linken Hand geöffnet. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch in Richtung Fahrbahn oder Radweg, wodurch sich herannahende Radfahrende besser erkennen lassen. Radfahrenden wird empfohlen, beim Passieren parkender Fahrzeuge nach Möglichkeit einen Sicherheitsabstand von etwa einem Meter einzuhalten. (Re)

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