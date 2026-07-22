Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Siegburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (21. Juli) in Siegburg ist eine 51 Jahre alte Fußgängerin aus Hennef leicht verletzt worden.

Gegen 11:20 Uhr befuhr eine 95-jährige Siegburgerin mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Platz kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Frankfurter Straße/Wilhelm-Ostwald-Straße/Händelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte sie, den Kreisverkehr in Richtung Wahnbachtalstraße zu verlassen.

Zeitgleich überquerte eine 51-jährige Frau mit ihrem Rollator den Fußgängerüberweg auf der Frankfurter Straße in Höhe einer Metzgerei. Dabei wurde sie von dem Pkw der 95-Jährigen touchiert und leicht verletzt.

Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 51-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 95-jährige Fahrzeugführerin muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Re)

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