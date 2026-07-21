Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Staubsaugerautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

Am Sonntagabend (19. Juli) brach ein Unbekannter mehrere Staubsaugerautomaten eines Waschparks an der Straße "Am Stallberg" in Siegburg auf. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 20:50 Uhr näherte sich der unbekannte Mann den vier frei zugänglichen Staubsaugerautomaten und hebelte diese mit einem Schraubendreher auf. Nach aktuellem Stand wurde kein Bargeld entwendet.

Der Tatverdächtige wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 170 cm und 180 cm groß beschrieben. Er hat eine Glatze sowie Tätowierungen an Hals und Handrücken. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover und schwarzen Schuhen.

Wer Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen kann oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden. (Re)

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