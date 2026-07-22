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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Portemonnaie aus Handtasche entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Hennef (ots)

Eine 81 Jahre alte Frau aus Hennef ist am Dienstag (21. Juli) Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Gegen 13:50 Uhr hielt sich die Seniorin im Bereich der Westerwaldstraße/Raiffeisenstraße auf, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser fragte sie nach dem Weg in Richtung Altenkirchen. Während die 81-Jährige dem Mann den Weg erklärte, bemerkte sie einen weiteren Unbekannten, der sich unmittelbar hinter ihr aufhielt. Daraufhin beendete sie das Gespräch und setzte ihren Heimweg fort.

Zu Hause stellte die Geschädigte fest, dass ihr Portemonnaie aus ihrem mitgeführten Beutel entwendet worden war. Darin befanden sich persönliche Dokumente sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag. Mutmaßlich nutzte einer der beiden Unbekannten die Ablenkung der Seniorin, um das Portemonnaie unbemerkt aus dem Beutel zu entwenden.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

   -	Tatverdächtiger: etwa 170 cm groß, kurze dunkelblonde Haare, 
bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose. -	 Zweiter
Tatverdächtiger: ebenfalls etwa 170 cm groß, dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zu den beiden Unbekannten oder zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 02241 541-3521 mit der Polizei in Verbindung.

Die Polizei rät, sich nicht durch unbekannte Personen ablenken zu lassen und mitgeführte Taschen stets geschlossen sowie möglichst körpernah zu tragen. Wertsachen sollten nach Möglichkeit in verschlossenen Innentaschen aufbewahrt werden. #AugenAufTascheZu (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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