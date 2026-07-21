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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht mit Lichtbildern nach Ladendiebe

Troisdorf (ots)

Am 27. April 2026 kam es in einem Drogeriemarkt in Troisdorf zu einem Ladendiebstahl. Zwei Tatverdächtige wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Gegen 17:05 Uhr betraten die beiden Männer das Geschäft und beabsichtigten zunächst, zwei Gutscheine im Wert von jeweils 150 Euro zu kaufen. Nach bisherigen Ermittlungen lenkte einer der Tatverdächtigen die Kassiererin durch das Wechseln mehrerer Geldscheine ab. Währenddessen tauschte sein mutmaßlicher Komplize die bereits gescannten Gutscheine gegen zwei noch nicht gescannte Gutscheine aus. Anschließend entriss der erste Tatverdächtige der Kassiererin das zuvor ausgehändigte Bargeld. Mit den gescannten Gutscheinen und dem Bargeld flüchteten beide Männer aus der Filiale.

Die Polizei konnte nun einen richterlichen Beschluss erwirken, wonach Bilder der Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Diese können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/210588 eingesehen werden. Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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