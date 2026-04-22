Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sextortion-Fall angezeigt

Hemer (ots)

Nachdem ein Anfang-30-Jähriger über eine Datingplattform mit einer vermeintlich netten Bekanntschaft chattete, wird er nun erpresst. Erst tauschte man über einen Messenger anzügliche Bilder aus, dann folgte die Geldforderung und die Drohung, sonst die Fotos zu veröffentlichen. Der Hemeraner tat das Richtige: Er reagierte nicht darauf, holte die Polizei ins Spiel und brach den Kontakt ab. Solche Erpressungsversuche tauchen immer wieder auf. Die Polizei rät zur Anzeige. Das Zahlen des Geldes führt oft zu weiteren Forderungen und der Schaden ist oft schwer zu ersetzen. Ohnehin rät die Polizei zur Wachsamkeit beim Verschicken privater Bilder. (lubo)

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