Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter sichergestellt und Ermittlungsverfahren gegen 15-Jährigen eingeleitet; Einbrecher waren auf Gelände von Kleingartenverein zugange: Zeugen gesucht!; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. E-Scooter sichergestellt und Ermittlungsverfahren gegen 15-Jährigen eingeleitet - Nidderau

(me) Er soll mit einem deutlich zu schnellen E-Scooter unterwegs gewesen sein: So die Vorwürfe gegen einen 15-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis, den Beamte der Polizeistation Langenselbold am Dienstag stellten und dessen fahrbaren Untersatz sicherstellten. Gegen 22.25 Uhr soll der junge Mann im Gehrener Ring (einstellige Hausnummern) mit dem Elektrokleinstfahrzeug umhergefahren sein. Eine Streife beobachtete den Tatverdächtigen hierbei und nahm diesen im weiteren Verlauf vorläufig fest, als dieser erneut, allerdings ohne Zweirad, an der Örtlichkeit auftauchte. Den E-Scooter fanden die Gesetzeshüter kurz darauf in einer nahegelegenen Grünanlage und stellten diesen sicher. Das Gerät soll nun auf seine möglichen technischen Veränderungen geprüft werden. Gegen den Teenager wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

2. Einbrecher waren auf Gelände von Kleingartenverein zugange: Zeugen gesucht! - Nidderau

(fg) In Heldenbergen in der Burggasse waren Unbekannte zwischen Sonntagabend, 20.45 Uhr und Montag, 17.30 Uhr, auf dem Gelände eines Kleingartenvereins unterwegs und öffneten mindestens vier Gartenhütten. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen sie unter anderem eine Wasserpumpe, mehrere Getränkekisten, Werkzeuge sowie eine Musikbox mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Auf Zusammenstoß folgte Zusammenstoß: Vier beschädigte Wagen und zwei Leichtverletzte - Schöneck

(me) Am Dienstagmittag kam es im Bereich Südliche Hauptstraße / Nördliche Hauptstraße innerhalb kürzester Zeit zu zwei Verkehrsunfällen, wobei der eine offenbar den anderen bedingte. Gegen 13.50 Uhr stießen zunächst ein in die Schulstraße abbiegender Mazda-Lenker und die Fahrerin eines Hyundai zusammen, wobei sich die Beifahrerin in dem CX-5 verletzte. Im Anschluss musste der Führer eines Ford Transit aufgrund des Zusammenstoßes anhalten. Eine dahinterfahrende Opel-Lenkerin übersah dies offenbar und fuhr auf den Wagen auf; sie verletzte sich hierbei leicht. An allen vier Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen der Kollisionen setzen sich bitte mit den Ordnungshütern aus der Edisonstraße unter der Rufnummer 06181 4302-0 in Verbindung.

4. Unbekannte stahlen bereitgestellte Ware für gemeinnützigen Verein: Zeugensuche! - Schlüchtern

(fg) Vergangenen Donnerstag (9. Juli) griffen Unbekannte für einen gemeinnützigen Verein bereitgestellte Ware unter anderem an einem Supermarkt in der Breitenbacher Straße (20er-Hausnummern) ab. Als die autorisierten Fahrer die mit Lebensmitteln gefüllten Körbe mitnehmen wollten, waren diese bereits weg. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 11 Uhr. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

Offenbach, 15.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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