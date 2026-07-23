Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - Ein Leichtverletzter

Eitorf (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Juli) kam es im Einmündungsbereich der Straßen "Im Auel" und "Am Fuhrweg" in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Kleinkraftradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 09:15 Uhr befuhr der 74-jährige Eitorfer mit seiner Yamaha die Straße "Am Fuhrweg" aus Richtung Forster Straße kommend in Fahrtrichtung Windecker Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Straße "Im Auel" abzubiegen.

Zur gleichen Zeit war ein 44-jähriger Windecker mit seinem Citroen auf der Straße "Im Auel" unterwegs und wollte nach links auf die Straße "Am Fuhrweg" in Richtung Windecker Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Der 74-Jährige stürzte infolge der Kollision und erlitt leichte Verletzungen.

Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle konnte der Verletzte seinen Heimweg antreten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Gegen den 44-jährigen Citroen-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

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