PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleinkraftrad - Ein Leichtverletzter

Eitorf (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Juli) kam es im Einmündungsbereich der Straßen "Im Auel" und "Am Fuhrweg" in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Kleinkraftradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 09:15 Uhr befuhr der 74-jährige Eitorfer mit seiner Yamaha die Straße "Am Fuhrweg" aus Richtung Forster Straße kommend in Fahrtrichtung Windecker Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Straße "Im Auel" abzubiegen.

Zur gleichen Zeit war ein 44-jähriger Windecker mit seinem Citroen auf der Straße "Im Auel" unterwegs und wollte nach links auf die Straße "Am Fuhrweg" in Richtung Windecker Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Der 74-Jährige stürzte infolge der Kollision und erlitt leichte Verletzungen.

Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle konnte der Verletzte seinen Heimweg antreten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Gegen den 44-jährigen Citroen-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 11:22

    POL-SU: Mann begeht zwei Ladendiebstähle innerhalb kurzer Zeit - Ingewahrsamnahme

    Troisdorf (ots) - Am Mittwochabend (22. Juli) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Zehntfeld" in Troisdorf zu zwei Ladendiebstählen innerhalb kurzer Zeit. Gegen 19:10 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäftes einen Mann, der mit einer Flasche Bier und einer Flasche Wein den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem sie ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:01

    POL-SU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Siegburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (21. Juli) in Siegburg ist eine 51 Jahre alte Fußgängerin aus Hennef leicht verletzt worden. Gegen 11:20 Uhr befuhr eine 95-jährige Siegburgerin mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Platz kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Frankfurter Straße/Wilhelm-Ostwald-Straße/Händelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren