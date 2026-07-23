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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann begeht zwei Ladendiebstähle innerhalb kurzer Zeit - Ingewahrsamnahme

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend (22. Juli) kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Im Zehntfeld" in Troisdorf zu zwei Ladendiebstählen innerhalb kurzer Zeit.

Gegen 19:10 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäftes einen Mann, der mit einer Flasche Bier und einer Flasche Wein den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem sie den Tatverdächtigen auf den Diebstahl angesprochen hatte, übergab dieser die alkoholischen Getränke und verließ das Geschäft.

Rund 20 Minuten später kehrte der Mann zurück, nahm erneut eine Flasche Bier und eine Flasche Wein aus dem Verkaufsregal und passierte wiederum den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Die Mitarbeiterin sprach ihn erneut an und verständigte diesmal die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 45-jährigen Tatverdächtigen an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,4 Promille.

Nach seiner Ausnüchterung wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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