Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hennef (ots)

Am 17.06.2023, gegen 01.09 Uhr, ereignete sich in Hennef am Kreisverkehr Bröltalstraße/Emil-Langen-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Neunkirchen-Seelscheid war mit seinen PKW Renault auf der Bröltalstraße in südwestlicher Richtung unterwegs. Im Bereich der BAB 560 Auf-/Abfahrten überholte er nach Zeugenaussagen andere Fahrzeuge und erreichte dann den genannten Kreisverkehr. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit fuhr er mit seinem Fahrzeug geradeaus. Das Fahrzeug durchquerte die Grünanlage des Kreisverkehrs, fuhr über eine weitere Grünfläche und kam entgegen der Fahrtrichtung an der Bushaltestelle auf der Bröltalstraße zum Stehen.

Aufgrund unterschiedlicher Meldungen bei der Polizei und beim Rettungsdienst wurden mehrere Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt. Alle fünf Fahrzeuginsassen (zwischen 17 und 19 Jahre alt) wurden zunächst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Letztendlich waren zwei 17-jährige Mitfahrerinnen leicht verletzt.

An dem PKW, an der Mittelinsel des Kreisverkehrs und an einem Bauzaun entstanden Sachschäden. Zudem entstand Flurschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde einbehalten. Aufgrund der von den Zeugen geschilderten Fahrweise wird geprüft, ob hier eine Form eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vorliegt. Der PKW wurde sichergestellt.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell