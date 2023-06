Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (15. Juni) wurde in ein Einfamilienhaus in Troisdorf-Eschmar eingebrochen. Gegen 09:30 Uhr fuhr die erwachsene Tochter mit ihrer Mutter, die das Haus in der Rembrandtstraße bewohnt, zum Einkaufen. Der Schwiegersohn der Bewohnerin kam um etwa 10:00 Uhr zum Haus, um den Zaun vor dem Grundstück auszubessern. Dabei fiel ihm nichts weiter auf. Erst als seine Frau und die Schwiegermutter 20 Minuten später zurückkehrten, bemerkten diese, dass ein Fenster neben der Haustür aufgehebelt war. Die sofort hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der gesamte Bungalow durchwühlt war. Ob und was gestohlen wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Eine Nachbarin gab an, dass sie im Tatzeitraum gegen 09:45 Uhr beobachtet habe, dass ein silberner Kombi am Straßenrand vor dem Haus geparkt habe. Dann wären vier Männer auf das Auto zugelaufen, hätten etwas in den Kofferraum gestellt und seien schnell in den Pkw gesprungen und weggefahren, ohne die Kofferraumklappe zu schließen. Ob die Personen und das Auto mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Uhl)

