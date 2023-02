Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger erbeutet Guthabenkarten im Wert von 1.600 Euro

Sankt Augustin (ots)

Eine 35-jährige Frau aus Sankt Augustin erhielt am Mittwochmorgen (08. Februar) gegen 10:00 Uhr eine E-Mail von einem unbekannten Absender, der sich als Geschäftsführer ihres Arbeitgebers ausgab. Er gaukelte der Sankt Augustinerin vor, dass er dringend Hilfe und ihre Handynummer benötige. Nachdem sie dem vermeintlichen Chef ihre Telefonnummer gesendet hatte, meldete sich eine unbekannte Nummer. Das Profilbild und der Name der Person bei WhatsApp waren nach Angaben der Geschädigten identisch mit den echten Daten des Geschäftsführers.

Im weiteren Nachrichtenverlauf wurde die 35-Jährige aufgefordert, zehn Guthabenkarten im Wert von jeweils 100 Euro zu besorgen. Nachdem sie der Bitte nachgekommen und die Guthabenkarten per Foto an den Betrüger weitergeleitet hatte, wurde sie erneut gebeten, dreizehn weitere Karten zu kaufen. Auch dieser Bitte kam sie nach. Als sie dem Betrüger sechs von den dreizehn Karten per Foto geschickt hatte, wurde sie stutzig und bemerkte, dass sie einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen war.

Hinweise der Polizei:

Rufen Sie Ihren Bekannten einfach auf der unbekannten Nummer an! Wenn sich die richtige Person meldet, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann ist Vorsicht geboten. Falls Sie nur per Nachricht kommunizieren können, fragen Sie doch was Persönliches. Oder kontaktieren Sie die Person mit der Ihnen bekannten Rufnummer. Werden Sie immer misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden! Speichern Sie unbekannte Rufnummern nicht ohne Prüfung als Kontakt ab. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell