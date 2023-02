Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß auf B 8

Mehrere Schwerverletzte

Hennef (ots)

Am Mittwoch (08. Februar) kam es auf der Bundesstraße 8 (B 8) in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Insassen schwer verletzt wurden. Gegen 16.05 Uhr fuhr eine 51-jährige Henneferin mit ihrem VW auf der B 8 in Richtung Altenkirchen. In Höhe des Ortsteils Eichholz bremste die Frau ihren Pkw in einer leichten Linkskurve bis zum Stillstand ab und betätigte den Blinker, da sie nach links in die Straße Stotterheck abbiegen wollte. Eine ihr entgegenkommende 47-jährige Frau aus Astert (Rheinland-Pfalz) kam mit ihrem Dacia aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrbahn ab und prallte frontal in den VW. Die 51-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden 7 und 10 Jahre alten Kinder wurden mit offenbar leichteren Verletzungen in eine Kinderklinik transportiert. Die Fahrerin des Dacia und ihre minderjährige Tochter auf dem Beifahrersitz wurden in ihrem Auto eingeklemmt. Nachdem sie befreit waren, wurden die beiden Frauen schwerverletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte die Unfallspuren, sperrte zeitweise die Fahrbahn und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

