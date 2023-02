Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Festnahmen wegen Drogenhandels

Siegburg (ots)

Am Mittwoch (08. Februar) wurden in Siegburg zwei Personen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Gegen 18.05 Uhr konnten Zivilbeamte der Siegburger Polizei einen 32-jährigen Mann beobachten, der offenbar gerade in einem Haus in der Ludwigstraße Drogen gekauft hatte. Eine Kontrolle des Siegburgers bestätigte den Verdacht. Es konnte Haschisch und Marihuana aufgefunden werden, von dem der Kontrollierte bestätigte, es gerade gekauft zu haben. Daraufhin erwirkten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft Bonn und durchsuchten die entsprechende Wohnung in der Ludwigstraße. Hier konnten verschiedene Drogen, für den Verkauf benötigte Utensilien und ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden werden. Ein 36-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, denen der Drogenfund zugeordnet werden konnte, wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Siegburg gebracht. In der Wohnung wurden auch zwei hochwertige Fahrräder aufgefunden, deren Herkunft überprüft wird. Außerdem befand sich in der Wohnung ein Hundewelpe, der auf Grund des verwahrlosten Zustandes der Wohnung dem Tierheim Troisdorf übergeben wurde. Gegen die Festgenommenen fertigten die Polizisten entsprechende Strafanzeigen. Drogen, Bargeld und Mobiltelefone wurden sichergestellt. (Uhl) #RheinSiegSicher

