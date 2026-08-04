POL-OE: Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt
Olpe (ots)
Am Montag, 3. August, gegen 11.50 Uhr fuhr eine 80-jährige mit ihrem Pedelec die Straße "Am Diehlberg" hinunter. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in der Nähe der Einmündung zur "Sonderner Straße" zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach aktuellen Einschätzungen im unteren dreistelligen Eurobereich.
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