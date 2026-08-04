POL-OE: Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt

Attendorn (ots) - In Eichen auf der Listertalstraße (L708) kam am Samstag, 1. August, gegen 19 Uhr ein Motorradfahrer zu Fall. In einer Kurve vor der Einmündung zur Straße "Im Siepen" in Fahrtrichtung Windebruch verlor der 21-Jährige nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Fahrzeug ...

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