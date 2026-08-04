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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt

Olpe (ots)

Am Montag, 3. August, gegen 11.50 Uhr fuhr eine 80-jährige mit ihrem Pedelec die Straße "Am Diehlberg" hinunter. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in der Nähe der Einmündung zur "Sonderner Straße" zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach aktuellen Einschätzungen im unteren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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