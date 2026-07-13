POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:25 Uhr zu einem Raubüberfall in der Apothekerstraße/ Möhnestraße in Arnsberg-Neheim. Ein 25-jähriger Mann aus Neheim befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem dortigen Gehweg. Drei bislang unbekannte Täter näherten sich ihm von hinten und griffen ihn an, indem sie ihn mehrfach schlugen. In der Folge versuchten die unbekannten Täter erfolglos, das Handy des Geschädigten zu entwenden. Nach derzeitigen ...

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