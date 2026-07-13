Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Marsberg
Marsberg (ots)
Am Samstag, den 11.07.2026, um 15:55 Uhr, kam es in der Straße Bülberg in Marsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Marsberger befuhr die Straße bergab mit seinem Pedelec. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber flog den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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