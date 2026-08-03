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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: 45-Jähriger auf Baustelle verunglückt

Kirchundem (ots)

Auf einer Großbaustelle der Deutschen Bahn nahe der Siegener Straße in Kirchhundem kam es am frühen Nachmittag des 3. August zu einem Unfall mit Todesfolge. Gegen 13.45 Uhr war ein 45-jähriger Mann, der auf der Baustelle tätig war, von einem Radlader überrollt worden. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen und verstarb. Derzeit hat die Polizei keinerlei Hinweise auf vorsätzlich strafbare Handlungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. Im Rahmen des Einsatzes arbeitete die Kreispolizeibehörde Olpe mit der Feuerwehr Kirchhundem, dem Rettungsdienst, der Notfallseelsorge, der Bundespolizei, dem Amt für Arbeitsschutz sowie der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zusammen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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