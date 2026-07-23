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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisstadt Olpe und der Kreispolizeibehörde Olpe: Verdächtige Gegenstände in Wohnhaus gefunden

Olpe (ots)

Über zwei Tage lief in Thieringhausen ein umfangreicher Einsatz von Ordnungsbehörde, Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Feuerwehr. Im Rahmen der Räumung eines leerstehenden Wohnhauses wurden der Kreispolizeibehörde Olpe verdächtige Gegenstände am Abend des 21.07.2026 gemeldet.

Die Polizei suchte unverzüglich den Einsatzort auf und stellte fest, dass sich im Gebäude tatsächlich verdächtige Gegenstände befunden haben. Unter anderem befanden sich dort Munition und Schusswaffen. Die Polizei sperrte den Bereich vorsorglich ab und zog Spezialisten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen hinzu. Nach Begutachtung der aufgefundenen Gegenstände durch die Spezialisten wurde außerdem der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzugezogen. Außerdem waren die Feuerwehr Olpe sowie das Ordnungsamt der Kreisstadt Olpe vor Ort. Das komplette Gebäude wurde nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Es konnten mehrere kleine Handfeuerwaffen und Munition aufgefunden werden. Zusätzlich wurden unbekannte Substanzen und Flüssigkeiten festgestellt. Die Beprobung der aufgefundenen Substanzen ergab keine Hinweise auf eine akute Gefährdung. Nach Abschluss der Überprüfungen konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden. Von den aufgefundenen Gegenständen ging zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung aus. Die weiteren Maßnahmen wurden durch die zuständigen Fachstellen übernommen.

Die aufgefundenen Gegenstände stammen mutmaßlich von den verstorbenen ehemaligen Hausbewohnern. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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