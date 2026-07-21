Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Flaschen aus Kiosk gestohlen

Finnentrop (ots)

Am 20.07.2026 gegen 5 Uhr morgens erhielten Polizeibeamte Kenntnis, dass sich ein unbekannter Zutritt zu einem Kiosk im Lennepark in Finnentrop verschafft haben soll. Als sie eintrafen stellten sie fest, dass die Glasscheibe der Eingangstür vor Ort zerstört worden war. Der Kiosk war augenscheinlich durchsucht worden. Dabei entwendete der unbekannte Täter einige Getränkeflaschen aus dem Kühlschrank. Ob noch etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Ein Zeuge gab an, an der Örtlichkeit einen dunkel gekleideten Mann in kurzer Hose mit Flaschen und einem Rucksack gesehen zu haben. Der Mann sei über den Radweg in Richtung Frielentrop/Ortsausgang Finnentrop gelaufen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Mann geben können, sich unter Tel. 0 27 61/9 26 90 zu melden.

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