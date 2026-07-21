PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Flaschen aus Kiosk gestohlen

Finnentrop (ots)

Am 20.07.2026 gegen 5 Uhr morgens erhielten Polizeibeamte Kenntnis, dass sich ein unbekannter Zutritt zu einem Kiosk im Lennepark in Finnentrop verschafft haben soll. Als sie eintrafen stellten sie fest, dass die Glasscheibe der Eingangstür vor Ort zerstört worden war. Der Kiosk war augenscheinlich durchsucht worden. Dabei entwendete der unbekannte Täter einige Getränkeflaschen aus dem Kühlschrank. Ob noch etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Ein Zeuge gab an, an der Örtlichkeit einen dunkel gekleideten Mann in kurzer Hose mit Flaschen und einem Rucksack gesehen zu haben. Der Mann sei über den Radweg in Richtung Frielentrop/Ortsausgang Finnentrop gelaufen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Mann geben können, sich unter Tel. 0 27 61/9 26 90 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 11:05

    POL-OE: Mutmaßlicher Alkoholkonsum bei LKW-Fahrer

    Olpe (ots) - Der Fahrer eines LKW's fiel gegen 22.50 Uhr am Sonntag, 19. Juli, wegen seiner Fahrweise auf. Polizeibeamte kontrollierten den 68-Jährigen an der B 55 nahe der Auffahrt Frankfurt im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht zunehmend der Verdacht, dass der Mann alkoholischen Getränke zu sich genommen hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:04

    POL-OE: Rollstuhlfahrer bei Alleinunfall verletzt

    Olpe (ots) - Am 19. Juli um 14.42 Uhr erhielten Polizeibeamte einen Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls in der Martinstraße. Ein 90-Jähriger hatte versucht mit seinem elektrischen Rollstuhl die Straße zu überqueren. Bei der Einfahrt vom Gehweg auf die Straße war er mit seinem Gefährt zu Fall gekommen. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:03

    POL-OE: Radfahrer flüchtet von Unfallstelle

    Wenden/Olpe (ots) - Auf einem Radweg zwischen Gerlingen und Saßmicke sind am Freitag, 17. Juli, gegen 7.30 Uhr zwei Radfahrerende zusammengestoßen. Eine 64-Jährige war mit ihrem E-Bike auf dem Weg in Richtung Gerlingen unterwegs, als es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer kam. Dieser entfernte sich später unter einem Vorwand vom Unfallort, ohne relevante Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren