Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer flüchtet von Unfallstelle

Wenden/Olpe (ots)

Auf einem Radweg zwischen Gerlingen und Saßmicke sind am Freitag, 17. Juli, gegen 7.30 Uhr zwei Radfahrerende zusammengestoßen. Eine 64-Jährige war mit ihrem E-Bike auf dem Weg in Richtung Gerlingen unterwegs, als es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Radfahrer kam. Dieser entfernte sich später unter einem Vorwand vom Unfallort, ohne relevante Angaben zu machen. Der Mann hatte nach Beschreibungen kurzes blondes Haar, weiße Sneaker sowie ein weißes Rennrad und war ungefähr 180 cm groß. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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