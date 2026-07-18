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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Lennestadt (ots)

Gegen 11:05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Lennestadt die Unterführung In den Höfen, aus dem Wigey kommend, in Lennestadt-Altenhundem. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte er Fußgängern nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit einer Wand. Dabei verletzte er sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen einem lokalen Krankenhaus, zur ambulanten Versorgung, zugeführt. Es entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich./rs

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Dir GE / FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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