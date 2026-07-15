Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht im Kreisverkehr

Attendorn (ots)

Am 14. Juli, um 15:33 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung Kenntnis von einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Am Zollstock/ Bahnhofsstraße".

Ein 19-Jähriger war nach Angaben von Zeugen von einem Parkplatz in den Kreisverkehr eingefahren. Als er verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm ein 41-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug hinten auf. Der 41-Jährige entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte den Autofahrer allerdings antreffen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen verlief ebenfalls positiv, sodass die Beamten eine Blutprobe veranlassten und entsprechende Anzeigen fertigten. Der 19-Jährige und seine Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wollten sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

Nach ersten Schätzungen liegt der Gesamtschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

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