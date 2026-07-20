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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mutmaßlicher Alkoholkonsum bei LKW-Fahrer

Olpe (ots)

Der Fahrer eines LKW's fiel gegen 22.50 Uhr am Sonntag, 19. Juli, wegen seiner Fahrweise auf. Polizeibeamte kontrollierten den 68-Jährigen an der B 55 nahe der Auffahrt Frankfurt im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht zunehmend der Verdacht, dass der Mann alkoholischen Getränke zu sich genommen hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten brachten den LKW-Fahrer deshalb zur Polizeiwache, wo sie eine Blutprobe veranlassten und eine Anzeige fertigten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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