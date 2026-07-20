POL-OE: Mutmaßlicher Alkoholkonsum bei LKW-Fahrer

Olpe (ots) - Am 19. Juli um 14.42 Uhr erhielten Polizeibeamte einen Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls in der Martinstraße. Ein 90-Jähriger hatte versucht mit seinem elektrischen Rollstuhl die Straße zu überqueren. Bei der Einfahrt vom Gehweg auf die Straße war er mit seinem Gefährt zu Fall gekommen. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

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