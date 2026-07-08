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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht vor Investitionsbetrügern

Halver (ots)

Ein 60-Jähriger ist Betrügern zum Opfer gefallen. Mitte Juni habe er vermeintlich seriöse Werbung zu Geldvermehrung durch Bitcoins gesehen. Er habe die Nummer der angeblichen Finanzexperten gewählt, die er zuvor in der Anzeige auf seinem Bildschirm sah. Man verstand sich schnell und der Halveraner installierte wie angeleitet mehrere Apps, um die vielversprechenden Investitionen zu tätigen. Ihm wurde immer wieder erzählt, wie gut sein Geld vermehrt worden sei, so dass er immer mehr Geld "investierte". Als er dann seine "Gewinne" auszahlen lassen wollte, fiel der Betrug auf. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und warnt vor vermeintlich seriösen Geldanlagetipps. Immer wieder schalten Betrüger Anzeigen, die mit riesigen Gewinnen locken und das Gegenteil bewirken. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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