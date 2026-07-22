POL-OE: Auffahrunfall mit einer Verletzten
Attendorn (ots)
Am Dienstag, 21. Juli, gegen 15 Uhr ereignete sich ein Unfall in Petersburg an der Kreuzung Ihnestraße/ Alte Handelsstraße. Eine 58-Jährige hielt mit ihrem Auto verkehrsbedingt an der Kreuzung. Eine ihr folgende 44-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den PKW der 58-Jährigen auf. Dabei verletzte sich letztere leicht. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei aktuell im höheren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.
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