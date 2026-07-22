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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Attendorn (ots)

Am Dienstag, 21. Juli, gegen 15 Uhr ereignete sich ein Unfall in Petersburg an der Kreuzung Ihnestraße/ Alte Handelsstraße. Eine 58-Jährige hielt mit ihrem Auto verkehrsbedingt an der Kreuzung. Eine ihr folgende 44-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den PKW der 58-Jährigen auf. Dabei verletzte sich letztere leicht. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei aktuell im höheren vierstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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