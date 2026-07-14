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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbrüche in mehrere Schulen in der Schulstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag, 11.07.2026 und Montag, 13.07.2026 hatten es noch unbekannte Einbrecher auf gleich drei Schulen in der Schulstraße in Marbach am Neckar abgesehen.

Auf unbekannte Weise erlangten sie Zutritt in einen Gebäudekomplex, in dem sich eine Realschule und eine Gemeinschaftsschule befinden. Im Inneren wurden mehrere Räume aufgehebelt und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro entwendet.

Mutmaßlich dieselben Täter scheiterten bei dem Versuch, auch in ein benachbartes Gymnasium einzubrechen. Dort versuchten sie zwar, mehrere Türen aufzubrechen, gelangten aber nicht in das Schulgebäude. An den Türen entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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