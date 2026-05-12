Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

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Dresden (ots)

Wann? 12. Mai 2026, 08:34 - 10.30 Uhr

Wo? Emerich-Ambros-Ufer Kreuzung Fröbelstraße, Cotta

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich folgende Lage dar:

Ein VW Taigo und ein Renault Arkana waren im Kreuzungsbereich Emrich-Ambros-Ufer / Fröbelstraße miteinander kollidiert. Eine Person befand sich bereits außerhalb des Fahrzeugs, die zweite Person war im Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses nicht selbstständig verlassen.

Die ebenfalls alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes übernahmen umgehend die notärztliche Erstversorgung der beiden männlichen Patienten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Unfallstelle und stellten den Brandschutz sicher. In Abstimmung mit dem Notarzt wurde anschließend entschieden, den eingeschlossenen Patienten patientenschonend aus dem Fahrzeug zu retten. Hierfür kam eine sogenannte "Große Seitenöffnung" zum Einsatz. Dabei werden beide Fahrzeugtüren sowie der Mittelholm mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte entfernt, um eine achsengerechte Rettung des Patienten zu ermöglichen.

Dieses Vorgehen wird regelmäßig trainiert und konnte auch bei diesem Einsatz routiniert umgesetzt werden. Der Patient wurde zügig aus seiner Zwangslage befreit und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Beide Patienten wurden als schwer verletzt eingestuft und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen reinigten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und übergaben diese an den Verkehrsunfalldienst der Polizei, der die Ermittlungen zur Unfallursache aufnahm. Während der Einsatzmaßnahmen kam es in dem Bereich zu Vollsperrungen in mehreren Richtungen.

Im Einsatz befanden sich 27 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau, Übigau und Albertstadt, der B-Dienst sowie Kräfte des Rettungsdienstes der Wache Friedrichstadt.

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