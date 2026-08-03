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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Quadfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring im Stadionviertel wurden am Sonntag (02.08.) gegen 21:00 Uhr ein 18 Jahre alter Quadfahrer und sein gleichaltriger Sozius teilweise schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten die beiden Neusser in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Quadfahrer in Richtung Steinhausstraße unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung Klever Straße aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf der Mittelinsel mit einer Straßenlaterne kollidierte.

Der schwer verletzte Quadfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und stationär aufgenommen. Sein Sozius konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung zwischenzeitlich wieder verlassen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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