Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann aus Grevenbroich ist am Samstag (01.08.) gegen 00:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Oberbach-Straße schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der Mann die Karl-Oberbach-Straße aus Richtung Bahnstraße kommend. Ohne Fremdeinwirkung verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über mit seinen E-Scooter und stürzte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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