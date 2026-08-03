Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu drei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch im Rhein-Kreis Neuss gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei kam es in Neuss, Grevenbroich und Korschenbroich zu einem Einbruch und in Dormagen zu einem Einbruchsversuch.

In Neuss konnte ein Hausbewohner am Freitag (31.07.), gegen 03:30 Uhr, ein Geräusch an seiner Hauseingangstür vernehmen. Eine unbekannte Person versuchte in das Einfamilienhaus an der Peter-Loer-Straße einzubrechen. Als der Neusser die Haustür öffnete, flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Dieser sei circa 25 bis 30 Jahre alt gewesen und circa 183 Zentimeter groß. Er soll eine blaue Sportjacke und eine blaue Kappe getragen haben.

Durch ein Geräusch wurde am Donnerstag (30.07.) auch in Korschenbroich ein Hausbewohner aufmerksam und konnte eine unbekannte Person feststellen, welche sich an einer Wohnungstür zu schaffen machte. Der Unbekannte oder die Unbekannte habe versucht, zwischen 3 Uhr und 3:25 Uhr, in eine Wohnung an der Nordstraße zu gelangen. Als der Korschenbroicher auf sich aufmerksam machte, flüchtete die schwarzgekleidete Person, welche zwischen 160 und 165 Zentimeter groß und schlank sei, in unbekannte Richtung.

In diesen sowie allen anderen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110. (-14012)

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