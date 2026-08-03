Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliche versuchen in Getränkemarkt einzusteigen

Kaarst (ots)

Zwei Jugendliche sollen am späten Sonntagabend (02.08.) gegen 23:10 Uhr versucht haben, in einen Getränkemarkt an der Neusser Straße einzusteigen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei gerufen, nachdem er verdächtige Beobachtungen gemacht hatte.

Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, versuchte ein 17-Jähriger über die angrenzenden Grünflächen zu flüchten. Er konnte jedoch noch im Nahbereich von Einsatzkräften gestellt werden. Auf seiner Flucht hatte er ein T-Shirt und Einweghandschuhe weggeworfen. Seinen Mittäter konnten die Beamten nicht mehr antreffen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte das Duo ein Fenster aufgebrochen, war aber noch vor dem Einsteigen in den Getränkemarkt von der Polizei gestoppt worden. Am Tatort fanden die Beamten außerdem eine Sturmhaube, Einweghandschuhe und eine Stirnlampe.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 übernommen. (-14014)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell