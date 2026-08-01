Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit schwerverletzter Person

Dormagen, Delhoven (ots)

Am 01.08.2026, gegen 16:55 Uhr, ereignete sich in Dormagen Delhoven ein schwerer Arbeitsunfall auf einer Viehweide im Bereich des Holzweges.

Der 59-jährige dormagener Landwirt wurde bei arbeiten mit Weidevieh von einem Rind überlaufen und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Zuvor beabsichtigte er mit Mitarbeitern das Weidevieh in einen Transporter zu führen, um dieses im Anschluss auf eine neue Weide zu verbringen. Das Rind sträubte sich den Anhänger zu betreten, rannte panisch aus dem Transporter und über den hinter ihm, im Eingangsbereich, arbeitenden Landwirt.

Dieser wurde vor Ort medizinisch durch einen Notarzt versorgt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik transportiert.

Das Rind lief noch im Bereich der eingezäunten Weide umher, ehe es durch eine Tierärztin sediert und durch weitere Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes auf den Hof abtransportiert werden konnte.

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