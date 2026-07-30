Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Offenbar aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung hat am frühen Donnerstagmorgen ein 31-jähriger Pkw-Lenker einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Der Mann verlor kurz nach 1 Uhr in der Leopoldstraße in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus weiter und prallte auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite in eine Mauer. Hierdurch zog sich der Fahrer leichte Blessuren zu. Am Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, und an der Mauer entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Da die Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrer feststellten und ein Vortest einen Atemalkoholwert von annähernd 1,4 Promille ergab, ordneten sie bei dem 31-Jährigen die Entnahme zweier Blutproben im Krankenhaus sowie die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der Mann gelangt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

Kreenheinstetten

Traktorbrand

Hinter den Sportanlagen ist am Mittwochabend ein Traktor in Brand geraten. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an der Lichtmaschine fing das landwirtschaftliche Gerät Feuer, die Flammen breiteten sich auch auf ein bearbeitetes Feld aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den am Traktor Schaden von rund 5.000 Euro entstand. Etwa 100 Quadratmeter Ackerfläche wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Mengen-Ennetach

In Unterführung hängengeblieben

Abermals ist in der Klosterstraße ein Fahrer in der dortigen Bahnunterführung hängengeblieben. Am Mittwochabend kurz vor 21 Uhr unterschätzte ein 56-jähriger Pkw-Lenker die Höhe seines gezogenen Anhängers, sodass dieser an der deutlich gekennzeichneten Betonbrücke anschlug. Hierdurch wurde der Anhänger erheblich deformiert, der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ob auch am Bauwerk ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden.

Ostrach

Vegetationsbrand

Zu einem Flächenbrand im Gewann Weinberg, oberhalb von Habsthal, wurden die Feuerwehr und die Polizei am Mittwochnachmittag alarmiert. Gegen 14.30 Uhr fing mutmaßlich durch Funkenschlag beim Mähdreschen ein Getreidefeld Feuer. Nachdem ein Teil des Feldes abgebrannt war, breiteten sich die Flammen aufgrund des Windes auch auf ein danebenliegendes abgeerntetes Feld und weiter in ein kleines Waldgebiet aus. Die örtlichen Feuerwehren, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren und von Landwirten bei der Wasserversorgung mittels Fassanhängern und durch Umpflügen der Ackerfläche unterstützt wurden, verhinderten eine weitere Ausdehnung und löschten schließlich den Brand. Insgesamt brannten etwa 30 Hektar Feld und rund 10 Hektar Wald ab. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Bad Saulgau

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 30-Jähriger am Mittwochnachmittag auf einem E-Scooter unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein daraufhin durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der 30-Jährige musste sich daraufhin zwei Blutproben in einem Krankenhaus entnehmen lassen, durfte nicht mehr weiterfahren und muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

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