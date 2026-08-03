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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Verletzte nach Unfall zwischen Fahrrad und Motorrad

Grevenbroich (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer wurden am Freitag (31.07.) gegen 15:20 Uhr an der Einmündung Am Rittergut/Am Alten Hof drei Personen teilweise schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den 20 Jahre alten Radfahrer aus Grevenbroich sowie den 36 Jahre alten Motorradfahrer aus Neuss und seine 12 Jahre alte Sozia aus Neuss in Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Radfahrer beim Abbiegen von der Straße Am Alten Hof nach links auf die Straße Am Rittergut die Vorfahrt des in Richtung Hemmerden fahrenden Motorradfahrers missachtet, woraufhin es zur Kollision kam.

Der leicht verletzte Grevenbroicher konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ihm wurde zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. Die beiden schwer verletzten Neusser wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, konnten die Klinik zwischenzeitlich aber auch wieder verlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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