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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Brand einer Wiese zwischen Hütschenhausen und Nanzdietschweiler

Hütschenhausen OT Katzenbach (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 23:55 Uhr warf ein Insasse eines Fahrzeuges einen Feuerwerkskörper aus dem Fahrzeug. Dadurch entzündete sich eine Wiese auf der Strecke zwischen Hütschenhausen OT Katzenbach und Nanzdietschweiler. Das Feuer wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gesichtet und an die Feuerwehr weitergegeben. Diese konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Videoaufnahmen aus dem angrenzenden Wohngebiet zeigen, wie sich das betroffene Fahrzeug von der Örtlichkeit entfernte.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen, welche im Tatzusammenhang stehen könnten, nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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