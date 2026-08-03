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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior wird bei Unfall schwer verletzt

Rommerskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Venloer Straße/Bahnstraße/Bergheimer Straße wurde am Samstag (01.08.) gegen 12:10 Uhr ein 87 Jahre alte Radfahrer aus Rommerskirchen schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte ein 69 Jahre alter Autofahrer aus Wuppertal von der Bahnstraße kommend den Kreisverkehr an der Bergheimer Straße zu verlassen. Dabei schätzte er eigenen Angaben zufolge die Geschwindigkeit des von links kommenden Radfahrers falsch ein und kollidierte mit ihm im Einmündungsbereich.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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